[Vidéo] Enrôlement des jeunes dans le programme 3ftp: Guédiawaye réclame un quota

Guédiawaye réclame un quota

Dans le département de Guédiawaye, plusieurs jeunes ont manifesté leur intérêt pour bénéficier des bourses d'études du programme de financement de la formation professionnelle et technique. Ce projet alloué aux jeunes de la tranche d'âge de 16 à 40 ans peine à satisfaire la demande au niveau de la banlieue.





Assurément, parmi les 2749 demandes enregistrées à Guédiawaye, seuls 159 jeunes ont été enrôlés. Un taux jugé très faible pour une ville qui englobe cinq communes. Le point focal de la municipalité de Wakhinane Nimzath se dit préoccupé par la situation et tire la sonnette d'alarme. Il réclame un quota afin d'octroyer le maximum de bourses aux demandeurs.