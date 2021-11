Enseignement supérieur : Le Saes en grève de 48 heures

Greve du Saes pour 48h

A partir de demain mercredi, le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (Saes) ira en grève pour 48 heures. Dans un communiqué, le syndicat dénonce «le harcèlement fiscal sur les budgets des universités publiques qui arrivent à peine à couvrir les dépenses de fonctionnement, et plus particulièrement le blocage des comptes de l’université Gaston Berger par les services fiscaux».





Au-delà des questions fiscales, Malick Fall et Cie disent également avoir noté « l’inertie et le dilatoire du gouvernement, sur l’ensemble des points de revendication et plus particulièrement sur la finalisation et l’adoption des textes de gouvernance des universités».