Entente intercommunale : Malicounda-Ngueniene-Sandiara unissent leur force au profit de leur communauté

Les communes de Malicounda-Ngueniéne-Sandiara ont élu le bureau de l’intercommunalité. Ce, pour fédérer leurs énergies dans le cadre de la mise en œuvre de l'Agropole Ouest.Accompagnée par l'État du Sénégal à hauteur de 54 milliards de francs, elle va générer 5.000 emplois et sera constituée de quatre structures."Il y aura le domaine agricole commun : les jeunes seront à la fois coopérateurs, employés et actionnaires. Il y aura 100 jeunes par commune sur une cinquantaine d'hectares, une zone d'élevage située sur 200 hectares, appelée à concentrer toutes les associations d'éleveurs des trois communes. Une zone agrobusiness sur 750 hectares qui va permettre de produire 8.000.000 de litres de lait, 3000 vaches laitières et va abriter un grand centre de formation pour les métiers de l'agriculture pour les jeunes", explique le président du bureau, Dr Serigne Gueye Diop maire de Sandiara.L'Entente intercommunale entre Malicounda-Ngueniene-Sandiara est un dispositif prévu par le code des collectivités territoriales, a fait savoir le maire de Malicounda, Maguette Sene.Selon lui, "c'est pour permettre aux communes de s'associer pour mener un projet commun. Nous avons comme mission principale le développement de l'agropole de l'ouest. C'est une innovation au plan de la décentralisation. Un dispositif qui était prévu par le code, nous nous essayons de le mettre en œuvre".Le bureau est présidé par le maire de Sandiara, Dr Serigne Gueye Diop qui assure que "la vision des trois maires c'est de développer cette zone intercommunale".Il ajoute : "cette Agropole est le socle de l'intercommunalité. Au niveau du Sénégal il y a beaucoup d'intercommunalités qui ont été mises en place mais il y a très peu qui donnent des résultats. Notre intercommunalité va donner des résultats parce que tout d'abord il est basé sur un projet économique concret, un projet laitier, un projet industriel, un projet horticole".Ainsi, des commissions économiques, commerciales, financières seront mis en place.