Enterrement avorté à Touba : La dépouille d'un présumé homosexuel éconduite par le dahira Moukhadimatoul Khidma

Une affaire extrêmement sensible a été gérée hier samedi dans la plus grande discrétion à Touba, par le dahira moukhadimatoul khidma ! En effet, un présumé homosexuel a failli être inhumé au cimetière de Bakhiya selon des sources autorisées de Seneweb.



Mais les éléments dudit dahira en charge de la gestion des lieux de culte ont finalement éconduit la dépouille de la cité religieuse. En effet, ces derniers avaient reçu une information relative à une tentative d'enterrement d'un jeune homme qui serait membre de la communauté des homosexuels.



Ainsi un dispositif a été mis à l'entrée de Touba plus précisément à la sortie de l'autoroute Ila Touba pour attendre la dépouille en provenance de Dakar à bord d’un véhicule ( 7 places). Identifié et Immobilisé dès l'arrivée du corps de K.M, les membres de Moukhadimatoul khidma ont interrogé le père de la victime sur les accusations portées sur ledit défunt.



Mais, ce dernier a déclaré clairement qu'il ne peut pas confirmer ou infirmer que son fils appartenait à la communauté des homosexuels. Selon lui, il n'avait plus les nouvelles de K.M depuis plusieurs années.



Câblé par Seneweb, un des responsables du dahira moukhadimatoul khidma de révèler que " Des membres de la famille du disparu nous ont précisé que certains accusaient K.M d'être un homosexuel. Puisque les membres de la famille du défunt étaient dans l'incapacité de lever l'équivoque, nous les avons ordonnés à rebrousser".



Escorté par les éléments dudit dahira en charge de la gestion des lieux de culte à Touba, le véhicule transportant la dépouille a pris le chemin du retour. En effet, K.M était domicilié dans un quartier de la banlieue dakaroise d'après nos sources.