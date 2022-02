Entrée de Touba : Un mort et six blessés enregistrés dans un accident à Darou Rahmane

Un violent accident s’est produit sur la route de Darou Rahmane, à l’entrée Est de la ville de Touba dans la nuit du 24 au 25 février 2022. Selon les informations glanées par le « Soleil », il s’’agit d’une collision entre deux véhicules sur la route de Darou Rahmane.



En effet, un mort et six blessés ont été enregistrés. La victime, un homme âgé de 42 ans, domicilié à Ribot Escale, dans le département de Koungheul, plus précisément dans la région de Kaffrine, est mort est sur le coup.



Les six autres blessés enregistrés dans cet accident ont été évacués à l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba.



Toutefois, le corps sans vie du commerçant a été déposé à la morgue de cet établissement sanitaire.