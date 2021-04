Entreprenariat et emploi : Les vérités de Papa Amadou Sarr de la Der

La précision est faite par le délégué général à l’Entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der) : «La délégation ne s’occupe pas d’emploi. Elle s’occupe d’entreprenariat. Beaucoup de concitoyens font cet amalgame et parlent d’échec de la délégation.»Papa Amadou Sarr a, de ce fait, éclairé la lanterne de l’opinion publique. Il soutient clairement qu’il ne pourra pas régler la question de l’emploi des jeunes, parce que ce n’est pas sa mission. «Même s’il y a une mission d'auto-emploi de création que nous insufflons», indique-t-il.«Ce que nous faisons, c’est d’octroyer des financements sous forme de crédit, de dette, de garantie bancaire, d’accompagnement, pour permettre aux entrepreneurs jeune âgés de 18 à 40 ans et pour les femmes, sans limite d’âge, de pouvoir créer leur propre entreprise», a-t-il déclaré dans l’émission «Jury du dimanche» sur iRadio, ce 19 avril.«Depuis bientôt trois ans, je suis avec mon équipe. Nous avons fait les 14 régions, les 45 départements, plus de 350 communes. Au 31 décembre 2020, nous avons investi 60 milliards de francs CFA. Actuellement, nous devons être autour de 65 à 70 milliards. Nous impactons positivement sur la vie d’entrepreneurs hommes et femmes pour 106 000 personnes directement. Nous avons créé au moins 70 mille emplois de façon indirecte, parce que nous avons financé des entreprises qui ont eu a créé de l’emploi», a renseigné le délégué général.D’après Papa Amadou Sarr, une récente étude faite par le Bureau de prospective économique indique que «nous avons impacté positivement la vie de beaucoup d’entrepreneurs, en créant de l’emploi sur l’ensemble du territoire national, sans aucune distinction».A ceux qui ne cessent de critiquer la Der, Papa Amadou Sarr se veut clair : «Je ne saurais être tenu responsable d’une quelconque mal gouvernance ou d’une absence d’emploi pour les jeunes, car c’est une question qui est structurelle. Mieux, l’Etat ne crée pas d’emplois. Il crée les conditions sine qua non favorables à la création d’emplois pour le secteur privé. Et ça, les théoriciens de l’économie sont unanimes là-dessus.»Avant d’insister : «Je ne suis pas d’accord, quand on parle d’échec. Pour la bonne et simple raison que nous faisons avec les moyens du bord. Par exemple, aujourd’hui, nous avons 5 à 6 millions de demandeurs d’emploi. Et pour avoir un emploi pérenne, il faut au minimum 2,5 à 3 millions de F CFA qui permettent à une personne d’avoir un revenu minimum de 100 à 200 mille FCFA par mois.»Poursuivant, il note qu’«en faisant un petit calcul, c’est environ 3 000 milliards pour 1 million d’emplois. Vous multipliez par 5, cela fait 15 000 milliards pour 5 millions d’emplois. Si l’Etat du Sénégal avait les moyens de le faire, il le ferait. Cela signifie exactement que c’est 5 à 6 années budgétaires à l’Etat du Sénégal pour résorber le gap de chômeurs. Aucun État africain ou même européen ne pourrait le faire».