[Vidéo] Entrepreneuriat : Aboubacar Kouyaté, jeune boulanger financé par la DER/FJ, un exemple de réussite à Kédougou

Entrepreneuriat : Aboubacar Kouyaté, jeune boulanger financé par la DER/FJ, un exemple de réussite à Kédougou

(Kédougou, envoyés spéciaux) - Le jeune boulanger, Aboubacar Kouyaté, installé à Kédougou, a reçu, ce mercredi 5 janvier, la visite du Délégué générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), qui était venu inaugurer le point Nano-crédit de Kédougou, installé pour faciliter l’accès des femmes et des jeunes au service financier de proximité.









Sur place, le ministre Papa Amadou Sarr, accompagné de son équipe, a eu droit à une visite guidée des locaux de la boulangerie du jeune entrepreneur sénégalais. Ici, des femmes et des jeunes s’activent 24h/24 dans la boulangerie pour donner du pain de « qualité et en quantité » aux populations.





Huit emplois directs et 2 000 baguettes de pain produites par jour





Financé à plus de 34 millions 600 mille francs Cfa par la DER/FJ, Aboubacar Kouyaté a créé aujourd’hui huit emplois directs dont pour deux femmes dans sa boulangerie, située au cœur de la ville. Elle produit 2 000 baguettes de pain par jour. Ce qui lui a permis de voir le bout du tunnel. « Aujourd’hui, c’est un ouf de soulagement pour nous les jeunes de Kédougou qui est une zone très reculée. Quand on a un bijou comme cela, qui va générer de l’emploi et des revenus, on ne peut que se réjouir », a déclaré le jeune boulanger devant le patron de la DER/FJ.





« Mon financement est un exemple patent pour la jeunesse sénégalaise »





Selon lui, la DER/FJ est « très proche » des jeunes. « J’invite quand même les jeunes à s’informer pour savoir ce que la DER est en train de faire au Sénégal. Moi aujourd’hui, je suis un exemple. Mon financement est un exemple patent pour la jeunesse sénégalaise et pour dire que la DER est là, qui travaille nuit et jour, pour matérialiser les ambitions du président de la République », a soutenu Aboubacar Kouyaté. Avant de renseigner qu’il est en train de travailler pour rembourser son crédit afin de permettre aux autres jeunes de la localité d’en bénéficier.