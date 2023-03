Entrepreneuriat : La Malienne Diaba Sora propose des plats de Thiebu Djeun à 50 000 F CFA

L’influenceuse malienne Diaba Sora fait encore parler d’elle. Après une longue absence, la Kim Kardashian du Mali fait encore les choux gras de la presse locale malienne avec une révélation de taille.







En effet, la femme d’affaires a affirmé s’être reconvertie dans la restauration. Elle propose des plats nationaux, le Djouka et le Thiebu Djen à 50 000 et à 25 000 F CFA pour la plus petite portion.





En bon marketeur, la jeune femme propose de livrer elle-même les commandes supérieures ou égales à un million F CFA.





Toutefois, les internautes n’ont pas manqué de faire part de leur stupéfaction, sachant que ces plats sont beaucoup plus accessibles dans les gargotes ou autres restaurants.