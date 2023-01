Entrepreneuriat : Thione Niang déplore le manque de soutien de l’Etat du Sénégal

Homme de l’ombre de Barack Obama durant la conquête du pouvoir en 2008, Thione Niang a, depuis plusieurs années déjà, effectué son retour au Sénégal. L’homme âgé de 45 ans s’est lancé dans l’entrepreneuriat notamment dans le domaine agricole. Il dispense des formations dans le domaine grâce à sa structure basée à l’intérieur du pays.





A ce sujet, Thione déclare trouver sa motivation au-delà de l’aspect financier : « Moi, je ne le fais pas pour gagner de l’argent. C’est vraiment pour inspirer la jeunesse africaine pour que nous prenions en charge notre continent et que nous allions travailler pour nourrir notre continent parce que c’est un problème pour nous. Et aussi rendre l’agriculture pour que la jeunesse africaine puisse retourner à la terre et contrôler ce que nous mangeons »





L’entrepreneur affirme, par ailleurs, ne pas avoir de soutien de l’Etat ou même des sociétés privées. « Et des projets comme ça, si c’était aux États-Unis ou dans les autres pays, seraient soutenus », lance-t-il dans un extrait d’une émission qui sera diffusée ce samedi sur RFI.