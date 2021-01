Entreprises pétrolières et minières : 891 milliards de FCFA payés en 2019 aux fournisseurs

891 milliards de FCFA. C'est le montant global payé en 2019 par les entreprises pétrolières et minières aux fournisseurs dont 216,4 milliards aux entreprises nationales (209,5 milliards payés par les entreprises minières et 6,9 milliards par les entreprises pétrolières et gazières). L'information est sortie du rapport de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE).Concernant les dépenses environnementales payées au profit de la Direction de l'Environnement et des Établissements Classés mais également des dépenses de réhabilitation, elles ont atteint 443.157.295 FCFA au titre de l’année 2019.En vue de mieux rendre accessible les informations sur les sociétés extractives et minières, l'ITIE compte mettre très prochainement sur place un registre de bénéficiaire effectif.Selon Dr Moustapha Fall, Responsable des Affaires Juridiques du Comité National ITIE, l'appartenance des ressources au peuple ne peut être garantie que par la mise en place de ce registre."C'est ça qui permet de savoir qui est qui ? Qui paie quoi ? combien ? et comment ?, à travers la publication des contrats'', assure Dr Fall.