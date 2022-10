Entretien du réseau routier classé : Le FERA mobilise plus de 450 milliards FCFA entre 2012-2022 pour l’AGEROUTE

Le Ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement à travers le Fonds d’entretien routier autonome (FERA) a mobilisé d’importantes ressources consacrées à l’entretien du réseau routier classé du Sénégal.





De 2012 à nos jours, plus de 450 milliards de francs FCFA ont été mobilisés par l’Etat du Sénégal à travers le Fonds d’entretien routier autonome pour financer les programmes successifs d’entretien routier annuel (PERA) sur toute l’étendue du territoire national ; soit plus de 45 milliards de francs CFA par an.





Dans l’organisation institutionnelle de la gestion de l’entretien routier au Sénégal, le Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA) a la responsabilité de mobiliser les fonds destinés au financement de l’entretien routier.





Toutefois, les montants ainsi mobilisés par le FERA sont entièrement transférés à l’Agence de Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE).





L’AGEROUTE a la responsabilité de réaliser les études, la programmation, la passation des marchés, la signature des contrats avec les entreprises et bureaux de contrôle jusqu’au paiement des décomptes et des factures des entreprises et bureaux de contrôle.





Le rôle du Fonds d’entretien routier autonome se limite seulement à mobiliser les ressources financières et à les transférer à l’AGEROUTE qui a la responsabilité de l’exécution technique et financière du PERA jusqu’à la réception provisoire et définitive des travaux sur le réseau routier classé.