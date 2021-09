Environnement : 32 pays africains s’engagent à restaurer 126 millions d’hectares de terre (Documentaire)

Engagement des pays africains en environnement

Plus de 32 pays africains se sont engagés à restaurer 126 millions d’hectares de terre pendant la prochaine décennie (2021-2030). Un engagement retracé dans un documentaire « The Grand Africain Green Up » qui invite au changement de comportements pour lutter contre la déforestation, une bonne information pour impliquer davantage les populations, un moment de réconciliation avec la planète. Un film de 23 minutes 34 secondes qui retrace la dégradation du paysage et 54 % des sols qui se transforment en poussière.





Le but étant de sensibiliser les Africains, le monde entier sur la nécessité de restaurer des terres pour leurs redonner une valeur pour l’homme. A l’ origine, il s’agissait de restaurer 100 millions pour l’économie mais aussi et surtout pour l’environnement. Au moins 32 pays ont rejoint l’initiative avec un objectif de restaurer des terres et de forêts dégradées d’ici 2030 pour les retourner à l’agriculture, à la conservation de la biodiversité et maintenant cet engagement touche au moins 126 millions d’hectares.





Le Sénégal a rejoint cet accord de l’Union africaine et il faut dire que la restauration n’a jamais cessé. « La nature se restaure par elle-même mais on est passé de la restauration naturelle à celle assistée par l’homme pour multiplier les surfaces réhabilitées pour l’agriculture. Il suffit de la volonté humaine parce qu’il n y a pas besoin de beaucoup de moyens. Les techniques ne coûtent pas cher, il faut donc diffuser les bonnes pratiques » a notifié Mamadou Moussa Diakhaté de l’agence pour le développement de l’Afrique (ADA-Nepad). Selon lui, il faut que l'engagement soit pris par tout le monde, une manière de laisser l’environnement dans un état meilleur pour les prochaines générations.





The Grand African Green Up est un documentaire qui « célèbre le travail remarquable et de premier plan de l'Initiative de restauration des paysages forestiers africains (AFR100) en cours d'accomplissement sur le continent ».