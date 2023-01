Équité salariale : Les agents de 16 ministères ruent dans les brancards

Les agents de 16 ministères ruent dans les brancards

Des dysfonctionnements sont constatés sur le système de rémunération dans la Fonction publique. Des problèmes de reconnaissance et de reclassement des diplômes des agents de l'État dans la fonction publique sont récurrents, en plus de l'iniquité salariale.





Pour corriger ces inégalités, le Collectif interministériel des agents de l'Administration sénégalaise est mis sur pied et regroupe 16 ministères.





L’entité interpelle d’ailleurs le ministère de l'Enseignement supérieur et celui de la Fonction publique et les invite à diligenter la question liée aux difficultés des agents, concernant la reconnaissance et le reclassement des diplômes qui est devenu une véritable épée de Damoclès pour la carrière des agents.





«Nous ne pouvons pas comprendre après que des agents s'investissent durement pour obtenir leur diplôme professionnel ou même que l'État prenne en charge leur formation à travers le Bureau organisation et méthode (BOM) et les budgets mis en place au niveau des ministères dans ce cadre et qu'il n'y ait aucune suite», lit-on dans le communiqué.





«Pour corriger l'injustice liée à l'inégalité salariale, le président de la République Macky Sall avait instruit le ministre des Finances et du Budget d'alors, celui de la Fonction publique, ainsi que tous les ministères concernés de prendre toutes les dispositions idoines afin que ces engagements soient matérialisés à date échue, après la revalorisation des salaires des enseignants, des agents de la santé, de l’armée, des secrétaires d’administration, des administrateurs civils, entre autres. Finalement, les salaires des agents interministériels ont été aussi valorisés à travers une émission spéciale faite le 3 août 2022, en obtenant une indemnité spéciale complémentaire», rappelle le collectif dans le texte.





Le Collectif des agents de l’Administration qui avait positivement accueilli «cette nouvelle de haute portée sociale et remercié les efforts de l'État qui étaient venus à son heure pour l'amélioration des conditions de travail des agents», note que «pour éradiquer définitivement le dysfonctionnement dans le traitement salarial, devrait se poursuivre avec la généralisation de l'indemnité de logement où 88 % des agents de l'Administration en disposent. Seuls 12 % des agents interministériels restent. Et d'ailleurs, le chef de l'État avait donné des instructions pour la généraliser».





Le texte notifie que la mesure devrait entrer en vigueur ce mois de janvier. Le collectif interpelle directement le ministre des Finances et du Budget Mamadou Moustapha Ba afin de corriger cet état de fait et de matérialiser les directives du chef de l'État. «Si rien n'est fait dans ce sens, nous allons, dans les prochains jours, être en mesure de mener des actions».