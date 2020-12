Équité territoriale : A Sédhiou, les zones frontalières accèdent aux infrastructures de base

Les communes de la région de Sédhiou frontalières à la Gambie et à la Guinée Bissau ou exposées à la pauvreté et à la précarité étrennent petit à petit leurs infrastructures socioéconomiques de base. Postes de santé, centres d’accueil, maisons de femmes, écoles élémentaires, rien n’est laissé au hasard pour améliorer et sécuriser le vécu quotidien de ces populations qui ont longtemps souffert de l’iniquité territoriale.Dans les communes de Yarang et de Goudomp, ce sont les villages déplacés et frontaliers comme Sina et Kossy qui ont surtout bénéficié de ces infrastructures construites par le programme d’appui au développement économique et social du Sénégal (Padess). Les autorités locales de ces collectivités ont salué la pertinence de ces écoles et postes de santé qui vont sensiblement améliorer la qualité des soins de santé et des enseignements apprentissages.Les départements de Sédhiou et de Bounkiling ont aussi étrenné les mêmes infrastructures. A Bounkiling, les villages de la commune de Kandiomangana, frontaliers à la Gambie, qui se soignaient et étudiaient en Gambie, ont retrouvé le sentiment d’appartenance au Sénégal. Le Padess vient corriger ainsi une vieille doléance de ces populations qui réclamaient à tout bout de champ des écoles dignes de ce nom pour leurs enfants et des postes de santé pour leur prise en charge sanitaire.Pendant une semaine, la coordination nationale du Padess, en compagnie de ses experts et partenaires, a sillonné les trois départements de la région pour livrer certains travaux et constater l’état d’avancement des autres et recueillir les contraintes majeures.La délégation a également participé au comité régional de développement axé sur le lancement de la phase 2 du projet d’appui à la stratégie nationale pour l’équité et l’égalité du genre (Pasneeg) qui accompagne aussi l’autonomisation des femmes et des filles victimes de violence. Les deux structures qui se complètent dans la prise en charge des personnes vulnérables, veulent ensemble conjuguer leurs moyens et leurs stratégies pour lutter contre la pauvreté et la précarité, socle de la violence.