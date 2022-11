Éradication des violences faites aux femmes : La masculinité positive au service de la lutte

La masculinité Positive

La consultation des femmes leaders du continent s’est tenue ce 9 novembre. Cet évènement est en prélude à la deuxième Conférence sur la masculinité positive pour l’élimination des violences faites aux femmes et aux jeunes filles, prévue demain. Elle sera présidée par le président de la République. Cette conférence est, selon Fatou Diane, un moment d’échanges et de partage du plan d’action qui a été décliné lors de la première édition.





«Elle s’inscrit dans une longue marche des pionnières et leaders d’Afrique qui ont constamment mené le plaidoyer auprès de nos dirigeants pour assurer une place de choix à l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes», a fait savoir la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. Cette consultation se veut un cadre pour définir un agenda commun dans le cadre de la lutte.





Il y a eu six autres consultations avec des jeunes, des religieux et chefs traditionnels, le secteur privé, les universitaires, la société civile, selon la ministre. «Nous allons décliner un ensemble de recommandations en nous basant sur les résultats des autres consultations que nous allons soumettre demain aux présidents», a expliqué Fatou Diane.





Le mémorandum va permettre à ces chefs d’État de s’engager sur des points, d’où le thème choisi. «Il met l’accent sur l’urgence d’accélérer les actions avec comme valeur ajoutée la promotion de la masculinité positive», a déclaré la ministre.