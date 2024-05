Érosion côtière à Kafountine : Le Ministre de l'Environnement Daouda Ngom annonce des mesures

Le Ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, a exprimé sa préoccupation par rapport à l'érosion côtière à Kafountine. Le ministre Daouda Ngom a pu observer la montée du niveau de la mer. Il a rassuré que les équipes de son département et d'autres services de l'Etat travaillent à apporter des solutions et à proposer des options d'atténuation.





D'après le Ministre, la zone de Kafountine est " une zone de forte érosion côtière ". Il ajoute que le Ministère de l'Environnement avec les partenaires sont en train de prendre des initiatives pour essayer d'atténuer les conséquences.





" L'impact de l'érosion côtière est énorme à Kafountine où le tourisme et la pêche sont affectés ", a constaté Daouda Ngom, Ministre de l'Environnement et de la Transition écologique.





Cette visite du Ministre de l'Environnement à Kafountine a été bien appréciée par les populations notamment le Maire de la localité David Diatta. Selon ce dernier, cette visite leur donne une certaine assurance par rapport à leur combat. David Diatta espère que des actions concrètes vont être prises d'ici peu pour faire face au phénomène de l'érosion côtière à Kafountine.





Le Ministre n'a pas manqué de revenir sur les causes. Il cite le déboisement qui facilite le recul du trait de côte.





"Le déboisement a beaucoup influé sur ce phénomène d'érosion côtière. Et si on avait toujours une bande végétale au niveau du littoral ça allait atténuer les impacts" a laissé entendre Daouda Ngom, Ministre de l’Environnement et de la Transition écologique.