Erosion côtière : L’île de Dionewar menacée (Etude)

L'Ile de Dionewar menacé d’érosion Côtière

L’île de Dionewar est plus que jamais exposée au phénomène de l’érosion côtière, vu sa position géographique. La restitution d’une étude sur les risques côtiers dans cette commune a permis de mesurer l’ampleur du phénomène. Spécialiste des questions de géologie maritime et littorale, le Dr Issa Sakho dépeint le tableau sur la Rfm.





Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le danger est réel. «Dionewar fait partie d’un grand système qui évolue d’une manière globale. Quand on prend de Palmarin, en suivant le trait de côte jusqu’à Djiffer, on voit des niveaux d’érosion qui sont très élevés. La vulnérabilité au niveau de ce secteur est très importante au niveau de Djiffer. Et Dionewar est plus ou moins à l’intérieur, donc en face l’embouchure, la zone d’entrée des eaux marines.