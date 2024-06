Erratum : Le ministère de l’Élevage ne vend pas de moutons pour la Tabaski

Dans une reprise du journal du groupe Emedia Invest, "Bés bi (le jour)", Seneweb.com a publié un article titré : « Tabaski : Le ministère de l’Élevage vend des moutons, les prix varient entre… ». Des informations démenties par le Projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel-Sénégal (PDEPS).









En réalité, ce n’est pas le ministère de l’Élevage qui mène cette activité de commercialisation de moutons, mais plutôt des bénéficiaires d’appui de la PDEPS, un projet financé à hauteur de 17 milliards de francs CFA par la Banque islamique et l’État du Sénégal. Ses objectifs sont : accélérer le développement des filières animales, dans une perspective de réalisation de la sécurité alimentaire ; améliorer durablement la productivité et la compétitivité des filières lait et petits ruminants ; accroitre la valeur ajoutée des produits d’élevage et créer des emplois, en particulier pour les femmes et les jeunes.









« Le ministère en question, actuellement dénommé ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage (MASAE), dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel-Sénégal (PDEPS) et pour sa contribution à l’autosuffisance en moutons de Tabaski, a construit 180 bergeries réparties en blocs de 12 ou de 20 localisés dans 11 communes de sa zone d’intervention », précise le PDEPS.