Erreur de Une : Libération s’excuse

Libération s'excuse des désagréments dus à une erreur de son Cm.





Comme vous l'avez constatez, il avait programmé et publié une "Une" à 6 hrs du matin comme chaque jour. Or, cette Une n'était pas la bonne version qui est celle envoyée à 1 heure du matin à Ma Revue de Presse et qui figure sur la version papier sortie ce jour.





En effet, des modifications ont été apportées suite à des développements sur l'affaire Khalifone tard dans la soirée. Un dossier sur lequel nous reviendrons largement dans notre prochaine édition.





Ayant constaté la publication en cause, nous l'avions rectifié à 7 heures avec des explications et excuses. Malheureusement, le Cm a cru devoir supprimer- en voyant les messages envoyés par nos soins- la nouvelle publication et publier la bonne Une sans explication ni excuses.