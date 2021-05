Escroquerie à Sicap Mbao : Des personnes utilisent le nom de l’institut islamique « Darul Iman » pour faire leur deal

Selon Kritik, des individus malintentionnés font du porte-à-porte pour demander de l’argent en prétextant que l’institut Islamique "Darul Iman" souffre de beaucoup difficultés.En s’adressant aux résidents et aux fidèles, Imam Habib Sy se veut clair et tient à préciser qu’il n’a envoyé personne pour demander du soutien financier. « D’ailleurs, nous nous battons avec les moyens du bord et nous ne souffrons d’aucune difficulté financière », assure-t-il. Oustaz Habib Sy ajoute : « Si ces individus atteignent ce niveau de malhonnêteté à même de faire la mendicité, ils n’ont qu’à le faire à leur nom propre et ne pas ternir l’image d’une telle ou telle autre mosquée ».