Escroquerie au foncier : une société grugée de plus de 100 millions F CFA, un prisonnier cité

N. Sarr, promoteur immobilier, est dans de beaux draps. En détention à la Maison de correction de Sébikotane, le Directeur de « Azs Engeneering » est visé par une nouvelle affaire.



Selon L’Observateur, qui donne l’information, il a été extrait de sa cellule le 16 mai dernier dans le cadre de l’enquête confiée à la Division des investigations criminelles (DIC) suite à une plainte déposée par Djibril Sakho, Directeur général de la société « Galaxie Group SA », devant le procureur de la République.



Le plaignant accuse le promoteur immobilier des faits d’escroquerie au foncier portant sur 180 terrains. Le prévenu aurait encaissé la somme de 114 millions de francs CFA sans procéder au terrassement du site dénommé « Malika 2 ».



Confondu par « attestations et actes de cession » qu’il a signés, le mis en cause a finalement avoué avoir mandaté M. Samb, le Directeur de la société « Samb consulting » pour « la commercialisation du site dont il avait gagné le projet de terrassement ». En fuite, ce dernier est activement recherché.



Les deux sont poursuivis pour association de malfaiteurs et escroquerie au foncier.