Escroquerie au visa : Comment un artiste et son père ont plumé 20 candidats à l’émigration de 50 millions F Cfa

M. Diakhabaté, artiste et représentant la compagnie sud-coréenne Salomon en Afrique francophone, et son père B. Diakhabaté, ont été jugés lundi dernier au tribunal de Dakar, pour escroquerie au visa au préjudice d’une vingtaine de plaignants.Le parquet a d’ailleurs requis cinq ans ferme contre le musicien et six mois ferme à l’encontre de son père, accusé d’être son complice.Après avoir purgé une peine de trois mois, M. Diakhabaté a été cueilli et déféré par les éléments du commissariat de police de Grand-Yoff.Selon «Le Soleil», il avait fait croire aux plaignants qu'il pouvait les faire voyager en Corée du Sud. A l’aide de tiers dont un certain Badji et M. Gassama (qui n’ont pas été interpellés), il les a convaincus de leur procurer des visas pour la Corée du Sud, moyennant des sommes d'argent. Une vingtaine de personnes lui ont alors remis de l’argent pour les frais de voyage et le visa contre des décharges.À l'absence de M. Diabakhaté, son père B. Diabakhaté était chargé de recevoir les candidats et d'encaisser l'argent. Selon ces derniers, le père leur faisait croire que son fils pouvait les faire voyager.Pour ferrer les victimes, selon toujours «Le Soleil», il les accompagnait à l'ambassade de Corée du Sud. Sur place, il remettait les documents pour l’octroi du visa à un vigile chargé de les transmettre à un certain Gassama. Plusieurs jours après le dépôt, les plaignants se sont rendu compte qu'ils étaient victimes d'une escroquerie.Pour les avocats des plaignants, les faits sont établis. Ils ont réclamé des montants allant de 1,4 à 7 millions de francs Cfa. Le cumul fait environ 50 millions de francs Cfa.Ils devraient être édifiés sur leur sort très prochainement.