Escroquerie au visa portant sur des millions : Un étudiant et un maître coranique arrêtés, des passeports et des visas saisis par la police de Touba

Escroquerie au visa à Touba

Coup de maître des éléments du commissariat spécial de Touba qui ont démantelé un réseau qui s'activait dans l'escroquerie au visa. Selon des informations exclusives de Seneweb, le cerveau, soi-disant étudiant, et son acolyte maître coranique, sont arrêtés et déférés ce lundi au parquet de Diourbel. Ces derniers ont réussi à escroquer plusieurs millions de francs Cfa à des citoyens. Également, plusieurs documents de voyage dont des passeports et des visas électroniques ont été saisis par les hommes du commissaire divisionnaire Bassirou Sarr, lors des perquisitions effectuées aux domiciles de ces mis en cause. Seneweb revient sur les faits.





Partir en Espagne ou en Italie, c'était le rêve de la commerçante S. N. Ainsi, la dame domiciliée au quartier Khaïra de Touba voulait avoir un visa pour réaliser son désir le plus ardent. D'après nos sources, elle a été mise en rapport avec "l'étudiant" I. Mbengue par le maître coranique D. Fam. Ce dernier a fait croire à la commerçante que le sieur Mbengue a fait voyager plusieurs personnes.





Prenant au sérieux les assurances de ce maître coranique, la dame est entrée en contact avec l'étudiant. Après marchandages, elle lui a donné trois versements dont 650 000 F Cfa pour les frais de dossier, 500 000 F Cfa pour la carte de séjour et 600 000 F Cfa pour l'achat du billet d'avion.





Au total, l'escroc a reçu un montant 1 750 000 F Cfa. Par la suite, il a récupéré le passeport et les photos de la commerçante S. Niang.





"La commerçante embarquée de Touba jusqu'à la devanture de l'Aibd, puis abandonnée sur place"





Quelque temps plus tard, le mis en cause demandera à la dame de se préparer rapidement pour voyager. Ainsi, elle a fait ses bagages avant de prendre congé des membres de sa famille. I. Mbengue a emmené sa proie jusque devant l'aéroport international Blaise Diagne de Dias (Aibd).





Mais l'escroc a fait croire à la commerçante qu'il a oublié son propre passeport. Avant de l’a laissée, avant de disparaître dans la nature.





Ainsi, I. Mbengue était introuvable et injoignable depuis mois. Sachant qu'elle a été roulée dans la farine, la victime a déposé une plainte contre l’étudiant au commissariat spécial de Touba.





En cavale depuis des mois, le fugitif a été identifié par la plaignante. I. Mbengue est venu au bureau des passeports du commissariat spécial de Touba en compagnie d'un menuisier qui désirait aussi voyager en Chypre.





Ayant aperçu son escroc, la commerçante n'a pas tardé d’aviser les policiers. Ainsi, le cerveau de cette mafia a été arrêté par les éléments du commissaire divisionnaire Bassirou Sarr.





Informés des agissements de l'étudiant I. Mbengue, le menuisier A. Sall a déposé une plainte contre lui. Selon lui, il avait déjà remis un million de francs Cfa pour son voyage en Chypre.





La perquisition effectuée dans le domicile du cerveau I. Mbengue s'est soldée par la découverte de quatre passeports, des visas électroniques, des réservations de billets et d'autres documents de voyage.





Entendu sur procès-verbal, I. Mbengue a lâché le morceau avant de citer son acolyte qui lui cherchait des clients. Selon lui, après chaque coup, le maître coranique D. Fam recevait sa commission. Ce dernier a été également cueilli à son domicile au quartier Ndamatou où des documents de voyage ont été saisis par les limiers.





"L'étudiant emmenait ses proies jusqu'à Dubaï avant de disparaître dans la nature"





Selon nos sources proches du dossier, les deux escrocs se sont connus à la prison centrale de Diourbel où ils ont été placés sous mandat de dépôt pour des faits similaires.





En effet, I. Mbengue emmenait même ses clients jusqu'à Dubaï avant de s'éclipser dans la nature, selon des confidences faites à Seneweb.