Escroquerie et abus de confiance portant sur 40 millions F CFA : Arabi Niass condamné

La décision vient de tomber ! Arabi Niass a écopé d’une peine d’un an de prison assorti de sursis, ce mercredi 22 mars, pour les délits d’escroquerie et d'abus de confiance devant le tribunal d’instance. Ceci, au préjudice de l’homme d’affaires Kalidou Sy. En sus, il devra payer la somme de 45 millions F CFA à titre de dommages et intérêts, avec une contrainte au corps au maximum.











Gérant d’une entreprise basée à Dakar, la partie civile avait contacté Arabi Niass pour l’achat de véhicules à Dubaï d’une valeur 63 millions F CFA. «Quelques jours après, il me fait comprendre qu’il a un problème avec son fournisseur qui lui réclame 40 millions F CFA. Le fournisseur a donc bloqué ce montant de mon argent», avait fait savoir Kalidou Sy aux enquêteurs.













Ensuite, il soutient qu'Arabi Niass ne va lui rendre que les 23 millions restants. Tout en lui promettant de lui rembourser l’intégralité de son argent. Ce qu'il a tardé à faire.









L’affaire a été plaidée le 22 février dernier.