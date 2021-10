Escroquerie et Charlatanisme à Taïba Niasséne: La DSC appuyée de la BIP démantèle un vaste réseau qui a soutiré plus 100 millions F à...

Un coup de maître ! Un vaste réseau de 08 escrocs s'activant dans le charlatanisme, a été démantelé ce samedi 30 octobre 2021 à Taïba Niassène par la Division Spéciale de Cybersécurité. Selon des informations exclusives de Seneweb, le réveil a été brutal pour la bande à O. K. Niass.





Le Groupe de Recherche et d’Interpellation (GRI) de la DSC renforcé par des éléments de la Brigade d’Intervention Polyvalente (BIP) a effectué, ce samedi vers 06 heures du matin, une descente musclée dans cette localité située dans la région de Kaolack. L'opération a permis de cravater tous les 8 membres de ce vaste réseau, dont l’un était recherché dans le cadre d’un mandat d’arrêt d'après des confidences faites à Seneweb.





En effet, la Division Spéciale de Cybersécurité avait enregistré récemment une série de plaintes concernant des cas d'escroqueries via Orange money ou Wave. Et le préjudice est évalué provisoirement à plus de 100 millions F Cfa p selon les victimes. D'après nos informations, la bande à O. K. Niass procédait à des manœuvres frauduleuses et des duperies pour anarquer leurs proies. Les membres de ce réseau très organisé se faisaient passer également pour des agents de la Sonatel. Et ils s'activaient aussi dans le charlatanisme.





Suite à cette pléthore de plaintes, les redoutables enquêteurs de la DSC ont mis en branle la machine judiciaire contre ces escrocs qui ont déjà fait plusieurs victimes à travers le pays. Ainsi, les investigations menées par les hommes du commissaire Aly Kandé ont permis de repérer les mis en cause à Taïba Niasséne. En effet, la réputation de cette bastion d’escrocs n'est pas méconnue de tous. Et ces malfrats étaient sous le couvert de la sensibilité de cette localité située à Kaolack.





Malgré cela, le Groupe de Recherche et d’Interpellation (GRI) de la DSC appuyé par des éléments de la Brigade d’Intervention Polyvalente (BIP) a franchi la " barrière protectrice" pour mettre fin aux agissements de cette redoutable bande basée Taïba Niasséne. A la fin de la mission, les 08 personnes interpellées ont été transférées à Dakar pour les besoins de l'enquête.