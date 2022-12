Escroquerie et charlatanisme : Koukandé et Sante Yalla arrêtés

Koukandé et Santé Yalla arrêtés

Koukandé et Sante Yalla ont été arrêtés pour escroquerie et charlatanisme par la section de recherches de Thiès. En effet, un Sénégalais vivant aux États-Unis, qui a donné de l’argent à un de ses compatriotes répondant au nom de Ibrahima Diamé pour des raisons de construction a été escroqué par Koukandé et Sante Yalla, a-t-on appris. Selon notre source, Ibrahima Diamé a donné à Koukandé une somme de quatre (4) millions et à Sante Yalla trois (3) millions pour une multiplication. Suite à la plainte déposée par le Sénégalais établi en Amérique, ils ont été arrêtés.