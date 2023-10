Escroquerie et usurpation de fonction: Des délinquants se font passer pour le gouverneur de Ziguinchor

C’est le gouverneur de la région de Ziguinchor, lui-même qui sonne l’alerte. Ce mercredi 4 octobre, à travers un communiqué, Guédji Diouf a porté à la connaissance de la population que des personnes se faisant passer pour lui, appellent au téléphone les gérants de point de transfert d'argent, les responsables de structures financières, les hôteliers, les commerçants, les gérants de restaurant, les chefs de service, entre autres, pour leur soutirer de l'argent via les systèmes de transfert d'argent. «Ces personnes mal intentionnées sont des arnaqueurs qui cherchent à se faire de l'argent en utilisant, à son insu, le nom du Gouverneur de la région de Ziguinchor qui n'est nullement mêlé à cette arnaque », a-t-il indiqué.