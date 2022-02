[Vidéo] Escroquerie et usurpation : Les graves révélations de la famille de Pape Bouba Diop contre leur belle-fille et l’Etat

Les révélations de la famille de Pape Bouba Diop

Après l’hommage retentissant que le peuple sénégalais lui a rendu lors de ses obsèques et le musée du nouveau Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio qui porte désormais son nom, on s’est toujours demandé où se trouvait la famille biologique de Pape Bouba Diop. Tellement son absence avait fini d’indisposer plus d’un.





Aujourd’hui, la rédaction de la SENTV.info qui est allé à la rencontre des frères et sœurs du héros sénégalais de 2002 vous revient, dans un entretien grand format, avec une série de reportages. Dans cette première partie que nous vous proposons, une famille éplorée, énervée et fatiguée des manigances de leur belle-fille. En effet, longtemps restés dans l’ombre, pour ne pas entacher l’image du défunt, les 9 frères et sœurs de Pape Bouba Diop ont décidé de briser le silence. Ce qu’ils dénoncent, ce sont les actes posés par la femme de leur défunt frère, en complicité avec certaines autorités étatiques du pays.