Escroquerie foncière à Tivaouane : Le géomètre refait surface et mouille la Mairie…

Seneweb vous révélait l’histoire d’un géomètre accusé par plusieurs individus, en particulier des émigrés Tidianes, de les avoir grugés dans une affaire d’escroquerie foncière à grande échelle. Introuvable depuis lors, l’incriminé est sorti du bois et a brisé l’omerta. Et il accuse l’ancienne équipe municipale de la ville de Tivaouane.





G.D. Sarr a enfin fait signe de vie. Le géomètre au centre d’une histoire d’escroquerie foncière à Tivaouane a joint Seneweb via un numéro masqué. Une démarche faite pour se laver à grande eau et mouiller certains membres de l’équipe municipale sortante tout en promettant de régler le problème cette semaine.





Après une journée mouvementée, la femme de G.D. Sarr a pu convaincre son mari de sortir de l'hibernation. L’épouse, elle-même accusée par certaines victimes comme étant une complice dans l’histoire, a été la première à récuser les accusations à l’encontre de son époux qui lui-même jure de sa bonne foi.





Monsieur Sarr commence d’abord par faire la genèse de l’histoire. « Lors des négociations avec la mairie en 2020, il était conclu que je devais être payé en nature. En principe, je devais recevoir 25% des terrains à la fin des travaux », explique-t-il. Cependant, ce dernier avoue avoir été roulé dans la farine par ses interlocuteurs. « Après avoir fait le terrassement et le morcellement de la première partie, on a décompté 1014 parcelles. De ces 1014, les 253 devaient me revenir. Mais ils ne m’ont remis que 81 parcelles », poursuit le géomètre.







Contestant le nombre de terrains cédés, le sieur Sarr a déposé une réclamation tout en refusant « de prendre les 81 parcelles » nous a-t-il fait savoir. Entretemps, les élections locales sont passées et l’équipe municipale est tombée. La plupart des transactions ont été bloquées par la nouvelle équipe, a-t-on appris. Pire, G.D. Sarr fait savoir que les 81 parcelles qu’il avait refusé de prendre ont été vendues par l’ancienne équipe. Le géomètre accuse nommément Moustapha Niang, un agent de la mairie, d’avoir utilisé son nom pour « escroquer des personnes et lui faire porter le chapeau ».





Des vérifications ont permis de savoir qu’effectivement, les 81 parcelles destinées au géomètre ont été cédées à d’autres personnes. Monsieur Sarr a d’ailleurs affirmé que les agents de la mairie lui avaient avoué « qu’ils avaient volontairement cédé une partie des 81 parcelles ».





S’agissant de sa fameuse disparition, G.D. Sarr botte en touche. “Si je m’étais enfui, je n’allais pas vous appeler”, se défend-t-il.