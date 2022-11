Escroquerie foncière pourtant sur des millions : La police de Comico arrête 5 arnaqueurs

Escroquerie à grande échelle ! Les éléments du commissariat de Yeumbeul-Comico ont mis hors d'état de nuire cinq membres d'un gang de malfaiteurs.





Selon des informations de Seneweb, Mouhamadou Sakhir Diop et ses quatre compères ont soutiré des montants compris entre 7 et 12 millions F CFA à des acquéreurs de terrains.





Sous le coup d'une vingtaine de plaintes, l'agent immobilier a pris la poudre d'escampette. La police de Yeumbeul-Comico est à ses trousses.





D'ailleurs, les hommes du commissaire Cheikh Ahmed Tidiane Diallo ont repéré l'escroc notoire à Rosso-Sénégal, grâce à la géolocalisation. Mais l'indélicat agent immobilier Sakhir Diop a éteint son téléphone portable, pour brouiller les pistes des enquêteurs.





Toutefois, les limiers de Yeumbeul-Comico ont sollicité le concours de leurs collègues du commissariat de Rosso qui ont mis le grappin sur Mouhamadou Sakhir Diop.





Acheminé à Dakar, l'agent immobilier incriminé a été placé en garde à vue pour escroquerie foncière. De plus, il est accusé d'avoir refusé de déférer à la convocation du juge, lors de son procès au tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye pour les mêmes faits.





Le procureur ordonne l'arrestation de toute personne impliquée dans cette mafia





Suite à d'intenses investigations, les limiers de Yeumbeul-Comico ont effectué une descente inopinée dans les locaux de l'entreprise du mis en cause sise à Malika. Quatre de ses complices ont été arrêtés, les bureaux fouillés. La perquisition a permis de saisir plusieurs faux documents notariés et comptables et des cachets.





Déférés au tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, les cinq escrocs ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d'instruction chargé de leur dossier.