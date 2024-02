Escroquerie : le prévenu détourne 97 millions F CFA pour construire une mosquée

Poursuivi pour faux et usage de faux, blanchiment et escroquerie, H. Ba risque 3 ans de prison ferme si le juge du Tribunal correctionnel de Dakar suit le réquisitoire du Procureur.





Le prévenu a été jugé hier. L’Observateur révèle qu’il a détourné à la société Cnart assurance la somme de 97 millions de francs CFA. Face aux enquêteurs, H. Ba a déclaré avoir acheté un terrain au Fouta où il a construit une grande maison pour 53 millions. Il a confié avoir érigé un forage à l’intérieur de sa demeure pour un coût de 1,8 million. Il a également soutenu avoir construit une mosquée à Matam pour 12 millions. Il dira avoir remis 800 mille F CFA à son frère pour couvrir les frais de son mariage, acheté une voiture de luxe et ouvert une boutique à Dakar, entre autres.





A l’en croire, il ne lui reste que 2,6 millions logés dans son compte à la CBAO.





Il ressort des éléments de l’enquête que ce dernier était responsable financier au sein du Pool de micro assurance santé au Sénégal (Pmas), regroupant cinq sociétés dont Cnart assurance. « Le faussaire, qui est tombé un jour sur un chéquier de Pmas, a commencé à imiter la signature du Directeur général et celle du Directeur administratif et financier. Ce qui lui a permis d’émettre d’autres chèques pour son compte ouvert au niveau de la CBAO et retirer l’argent », détaille le journal.





Celui-ci avance que le prévenu a fait son mea culpa à la barre du Tribunal correctionnel de Dakar hier. « Je regrette mon acte », a-t-il déclaré, tout en promettant de rembourser à la partie civile qui lui réclame 200 millions en guise de réparation.