Escroquerie : le voyage en France, le terrain et la Peugeot fantômes

Si les plaintes pour arnaques via mobile money et menaces ou diffusion d’images intimes s’empilent à la Division spéciale de cybersécurité (DSC)), celles relatives à l’escroquerie foncière et au visa pullulent à la DIC. Dans la journée du 29 août, Seneweb en a enregistré trois.





La première plainte, pour escroquerie au visa, est déposée par un certain Ndiaga Gadiaga, domicilié à Malika. Elle vise Pape M. T. Le plaignant déclare avoir remis à ce dernier 3 millions 650 mille francs CFA contre la promesse de faire voyager son beau-frère en France. Depuis qu’il a encaissé l’argent, précise Gadiaga, le mis en cause est introuvable.





La deuxième vise l’escroquerie foncière. Son auteur, Sirandou Diagne, laisse entendre que Ismaïla D. l’a grugé de 7 millions 541 mille francs CFA. Il précise dans sa plainte qu’il lui a versé ce montant pour l’achat d’un terrain qu’il n’a, jusque-là, pas vu.





La troisième et dernière est déposée par la nommée Gankal Ka. Elle poursuit Ndèye Y. T. pour abus de confiance. La plaignante déclare avoir remis à la mise en cause 3 millions 205 mille francs CFA pour l’achat d’une voiture Peugeot en France. L’opération n’ayant pas abouti, cette dernière ne lui a reversé que 1 million 750 mille francs CFA. D’où sa plainte.