Escroquerie : Gentle Mara retourne en prison

Diab Seck alias "Gentle Mara" a comparu hier jeudi, pour la troisième fois, devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, pour escroquerie. Il a écopé de 6 mois ferme et devra payer 2,5 millions F CFA, à la partie civile, C. BA.



D’après Le Soleil, cette dernière lui a remis 2 millions pour un visa destiné à son grand-frère. Le prévenu, qui a reconnu avoir reçu la somme, a toutefois, souligné l’avoir remise à Ibrahima, un de ses amis.



Le Procureur, estimant que le charlatan est en situation de récidive, a requis 2 ans de prison.



Pour rappel, Gentle Mara avait été sollicité pour ses services par d’autres clients, dont Aby Dia, émigrée basée aux États-Unis. Se targuant d’être un marabout de renom, le charlatan avait suggéré à la dame de se procurer une bague magique, très convoitée par les "Modou-Modou". Non satisfaite, la cliente l’avait esté en justice.