Escroquerie : Plus de 200 personnes grugées par une société fictive à Saint-Louis

Une affaire d'escroquerie défraye la chronique à Saint-Louis. Une entreprise fictive dénommée QNET qui s'active prétendument dans la vente en ligne a embobiné plus de 200 personnes à hauteur de 100 millions de francs CFA.Le modus operandi consistait à proposer aux clients qui mordent à l'hameçon un certificat de travail international, un compte bancaire et un passeport.Si le client est convaincu, la bande composée de 11 personnes lui propose alors d'acheter un produit à 550 000 francs CFA qu'il va revendre.Les présumés escrocs exigent ensuite à leur victime d'enrôler 6 membres de leur famille. Après quoi, ils promettent de verser la somme de 135 000 francs CFA chaque semaine pendant 90 ans à tout client qui réussit à faire adhérer 6 autres personnes.Une proposition alléchante qui séduit plus d'une centaine de personnes qui pensaient malheureusement avoir trouvé le bon filon.Les victimes venues d'horizons divers ont perdu des sommes très importantes dans cette opération. Réunis à Saint-Louis par leurs bourreaux pour leur faire connaître leur société, les victimes ont eu la déception de leur vie en découvrant la supercherie.Certains d'entre eux, outrées par cette affaire nébuleuse, ont tout bonnement réclamé leur argent sous peine de les dénoncer.L'une des victimes qui habite Saint-Louis, étant rentrée dans ses fonds, a exhorté les autres à réclamer leur argent aux présumés escrocs.C'est ainsi que toutes les victimes sont allées porter plainte au niveau de la police. Leur acte a abouti à l’arrestation de 9 personnes faisant partie de la bande. Les deux autres membres de cette société d’arnaque ont pris la fuite.