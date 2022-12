Escroquerie portant sur 400 millions F CFA : Le DG de Diaw Global Business arrêté en Gambie

Fin de cavale pour le Directeur général de la société Diaw Global Business, E. M. Diaw. Selon L’Obs, ce dernier avait pris la fuite après avoir encaissé près de 400 millions F CFA auprès de quatre commerçants. Il était sous le poids de plusieurs plaintes déposées à la Division des investigations criminelles (DIC).



Arrêté par Interpol, en Gambie, il a été déféré et placé sous mandat de dépôt.



Le mis en cause était allé en Gambie pour prendre un avion. Informé, la DIC a alerté Interpol qui a réussi à l’interpeller avant l’embarquement.



Acheminé à Dakar, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Pire, il fait l’objet d’autres plaintes portant sur 80 millions F CFA, à la gendarmerie de Hann.



L’un des plaignants a expliqué aux limiers l’avoir contacté pour l’achat d’engrais. Après avoir été convaincu, dit-il, par des images et vidéos envoyées via WhatsApp par le prévenu et d’une visite du site, il lui a fait un virement de 200 millions F CFA pour l’acquisition de 370 tonnes d’engrais. A la place, il ne recevra qu’une livraison de 150 tonnes équivalent à 119 millions F CFA. Il a finalement appris que le dépôt qu’il avait visité appartient à un certain Yoro BA.



Une autre plainte concerne un marché d’achat de bidons d’huile de 20 litres pour un montant de 232 millions F CFA, 380 tonnes de maïs pour 95 millions F CFA. E. M. Diaw n’aurait rien livré.