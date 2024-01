Escroquerie portant sur 75 millions F CFA : le Belge, le plaignant et le marché fictif

D. Nasa, de nationalité belge, a été déféré au parquet hier. D’après Le Soleil, il est poursuivi pour escroquerie sur 75 millions de francs Cfa.



Dans sa plainte déposée à la Division des investigations criminelles (DIC), le plaignant H. Farhat a déclaré que le mis en cause lui a fait miroiter un marché qu’il aurait gagné à l’Ambassade du Koweït, en lui présentant des bons de commandes pour la livraison de denrées alimentaires.



Le prévenu lui a réclamer 75 millions pour l’exécution du marché sous la promesse de verser à Farhat 35 millions supplémentaires en guise de bénéfices, soit un total de 121, 155 millions.



Le marché s’est avéré fictif. En effet, convoqué et entendu sur procès verbal, le mis en cause a admis avoir reçu les 75 millions mais a avoué n’avoir jamais gagné de marché, tout juste espérait-il qu’il allait lui être attribué.



A l’en croire, il avait acheté la marchandise avant que le marché ne soit finalement attribué à une autre personne. Une marchandise qu’il a allégué avoir revendue à des commerçants sans en apporter la preuve.



Le plaignant a rejeté l’offre du paiement par moratoire et exigé le remboursement sans délai de son argent.