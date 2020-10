Escroquerie sur 311 millions : Le chauffeur du Khalife de Medina Baye arrêté

B. Kouta, chauffeur du Khalife de Médina Baye, a été arrêté par la Section de Recherches de Colobane pour escroquerie.Selon le quotidien EnQuête qui vend la mèche, il a grugé 311 millions Fcfa à M. Bèye, un Sénégalais naturalisé américain.Ses complices, M. Kouta et C. T. Bâ, lui aussi marabout originaire de Ndoyène mais officiant à Ouest Foire, ont été arrêtés.Déférés au parquet, ils ont été placés sous mandat de dépôt. Ils avaient promis de guérir la maman de l’Américain qui a fini par rendre l’âme.Ce n’est pas tout. Ils ont aussi fait croire au Sénégalo-américain qu’ils peuvent l’aider à gagner plus d’argent aux USA.Convaincu par ses bourreaux, il leur a donné des sommes comprises en 10 et 100 millions, pour un total de 311 millions Fcfa en guise de sacrifices.La perquisition des éléments de la Section de Recherches (SR) a permis de découvrir 100 millions Fcfa, du chanvre indien et des faux billets de banque.Les 311 millions ont été blanchis par B. Couta en achetant 4 véhicules 4x4 dont un Range Rover sport dernier modèle qui portait frauduleusement une plaque diplomatique.Le chauffeur du Khalife a également acheté des meubles de luxe pour sa deuxième femme qu’il a épousé en cachette (takku suuf) à l’insu de sa famille.