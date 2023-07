Escroquerie sur plus de 450 millions F CFA : Deux promoteurs immobiliers condamnés

Deux promoteurs immobiliers, C. Thiam et S. Diouf, écopent de 2 ans de prison dont un ferme. Ils ont été reconnus coupables par la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Dakar du délit d’escroquerie portant sur plus de 450 millions F CFA.





Enquête informe qu’ils ont été traduits en justice par le président de la coopérative du Consortium d’entreprise (Cde), Adama Ndiaye. Selon le journal, ce dernier a enclenché une procédure judiciaire pour restaurer son image ternie par C. Thiam et S. Diouf. Qui avaient pris l’engagement en 2014 d’acquérir 731 terrains sis à Sébikotane pour doter le personnel de Cde de toits, pour un montant de 280 millions F CFA.





Le président de la coopérative remettra par la suite 167 millions F CFA à S. Diouf. Un montant tiré du salaire du personnel.





A la barre, les prévenus ont reconnu les remises d’argent mais C. Thiam conteste le montant, affirmant avoir reçu un premier versement de 200 millions au lieu des 280 millions annoncés. S. Diouf, de son côté, jure avoir remis l’argent aux paysans qui sont “les véritables propriétaires” des 325 terrains que le plaignant devait acquérir.