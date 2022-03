Escroquerie : Un «directeur d’agence» de la BOA effectue 63 transactions frauduleuses à Auchan

Moussa Élimane se présentait au magasin d'Auchan comme le directeur d’agence de la Banque of Africa (BOA) de Fass Delorme.



Ex-agent commercial de la CBAO, Élimane, âgé de 43 ans, a effectué, entre janvier 2021 et janvier 2022, 63 transactions sur les Tpe (Terminal de paiement électronique) «tampons» d’Auchan qu’il a lui-même installé, avant de les annuler et de les intégrer par la monétique.



Le préjudice, rapporte L’Observateur, est estimé à 3,7 millions de Fcfa.



La CBAO sera saisie par Auchan qui contester la non comptabilisation des transactions effectuées.



Après une plainte du géant français de la distribution, le faux directeur d’agence de la BOA a été arrêté et déféré au parquet.