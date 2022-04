Escroquerie via Wave : Comment la police de Gouye Mbind a fait chuter un larron hors pair

La trentaine révolu, I. Diop risque gros ! Cet escroc notoire, auteur de plusieurs forfaits via Wave à Touba, est tombé dans la nasse des policiers du poste de Gouye Mbind, au grand bonheur des commerçants du marché Ocass à qui il a soutiré des dindons, de la viande, des œufs qu’il revendait, pour éponger une dette de 1 800 000 F Cfa.





Détails !





Une belle prise qui porte la signature des policiers du poste de Gouye Mbind qui ont mis fin aux agissements d'un larron hors pair ayant fait plusieurs victimes au marché Ocass, au quartier Gare Bou Ndao de Touba.





En effet, I. Diop ciblait ses proies dans le secteur du commerce. Et son modus opérandi consistait à acheter un produit et de simuler un paiement via Wave.





Le film de la chute de la "bête noire" des commerçants du marché Ocass





Mais puisque chaque chose en son temps, I. Diop a connu ses premiers déboires, le jour où deux victimes, I. Sakho et D. Aw, ont débarqué au poste de police de Gouye Mbind pour se plaindre de ses agissements.





Il ressort des deux plaintes contre X déposées sur la table du lieutenant Elhadji Ndiougou Mbaye, Chef dudit service, qu’un individu détenteur des numéros 76 124... et 76 234... les a trompés avec de faux messages de transfert d’argent via Wave avant de d'emporter leurs paires de dindons.





Après avoir cédé leur volaille, I. Sakho et D. Aw se sont présentés dans un multiservice pour retirer l'argent déposé dans leur compte par le faux client I. Diop.





Ils sont tombés des nues, quand ils se sont rendu compte de la supercherie. En réalité, les SMS de transfert d’argent via Wave qu’ils ont reçus, n’étaient qu’une simulation de paiement.





Munis de ces informations, le lieutenant Mbaye a mis en action ses hommes pour entamer la chasse à l'homme. Ainsi, ces policiers de Gouye Mbind, rompus à la tâche, ont réussi à identifier, puis à interpeller la "bête noire" des commerçants du marché Ocass.





Mis devant le fait accompli, I. Diop a reconnu sans ambages les faits avant de livrer l'identité de son receleur. Sans tarder, les policiers ont mis aux arrêts le sexagénaire K. Der pour recel.





11 plaintes planent sur la tête d’I. Diop





Suite à l'annonce de la chute de l'escroc I. Diop, les autres victimes ont défilé à la police de Gouye Mbind. Ainsi, ce larron a vu son dossier corsé, lors de sa garde à vue. D'après des confidences faites à Seneweb, 11 plaintes ont déjà été déposées contre lui.





18 kg de viande emportés





Parmi les plaignants, les bouchers C. T. Fall, M. Socé et A. Kounta ont tous déclaré avoir ‘’vendu’’ chacun 6 kg de viande.





I. Diop vole un téléphone portable et vide le compte Wave de son propriétaire





Dans ses ‘’œuvres’’, l'escroc avait profité de l'absence du boucher E. M. Seck pour soustraire son téléphone portable avant de retirer sur son compte Wave la somme de 37 000 francs F Cfa.





4 poulets et 10 tablettes d’œufs volés





D'après des confidences faites à Seneweb, I. Diop avait également payé aux deux vendeurs Mbaye et M. Lô avec de faux messages de transfert d’argent les sommes de 30 000 et 28 000 F Cfa, avant d’emporter leurs 4 poulets et leurs 10 tablettes d’œufs.





Également, l'escroc I. Diop avait aussi réussi à soustraire au commerçant A. L. F. 50 kg de ‘’soumbala’’ (‘nététou’’) d'une valeur de 70 000F Cfa. Grâce à ses manœuvres frauduleuses, le larron hors pair avait disparu avec un sac de piment d’un coût de 100 000 F Cfa, au préjudice du commerçant M. Ndiaye.





I. Diop passe à table





Lors de son dernier interrogatoire, I. Diop a confié sur procès-verbal qu'il voulait éponger une dette de 1 800 000 F Cfa due à une banque.





Ainsi, l'escroc modifiait des messages Wave pour tromper la vigilance de ses victimes.





L'escroc et son présumé receleur devant le procureur de Diourbel