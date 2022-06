Escroquerie via Wave et O.M: Un gang ayant grugé plus de 100 millions F cfa tombe à Thiès

La Section de Recherches ( SR) de Thiès a démantelé un très puissant réseau qui écumait dans différentes localités du Sénégal. Selon des informations exclusives de Seneweb, les hommes en bleu ont fait tomber 04 délinquants ayant grugé plus de 100 millions francs cfa via Wave et Orange Money. Détails !





Un redoutable gang d'escrocs qui a fait une centaine de victimes tombe. Le cerveau A.N alias Alain et ses trois compères ont fini par mordre la poussière face à la ténacité des éléments de la SR de Thiès.







Comment le gang d'escrocs a grugé plus de 100 millions francs cfa via Wave, Orange Money..





En effet, le modus operandi de ces malfaiteurs consistait à se faire passer pour des agents de Wave ou de la Sonatel. Ainsi ils appelaient sur les lignes fixes pour demander le paiement de la facture de connexion (internet).





Également, ces escrocs proposaient des changements de services commerciaux sur les offres de wave et d'Orange Money pour accéder sur les comptes des clients. A travers leurs démarches frauduleuses, ils ont réussi à pomper plus de 100 millions francs cfa.





Comment la SR de Thiès a démantelé cette grosse mafia





Suite à la série de complaintes des clients, la Sonatel avait déposé une plainte contre x sur la table du commandant de la Section de Recherches de Thiès. Également, plusieurs victimes ont saisi personnellement cette nouvelle unité d'élite de la gendarmerie nationale.





Très chevronnés en matière d'enquête, les hommes du Capitaine Alioune Badara Fall ont mis branle la machine judiciaire pour démanteler le puissant réseau d'escrocs.





Repéré dans la région de Kaolack, le cerveau de cette mafia s'est réfugié à Bignona durant 3 mois avec ses compères.





Malgré tout, les gendarmes n'ont pas lâché prise. Ainsi les intenses investigations menées, ont permis de faire chuter le chef de gang A.N alias Alain et trois de ses "lieutenants" d'après des sources de Seneweb proches du parquet.