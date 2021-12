Escroquerie via Wave et Orange Money : La Br de Kaolack démantèle un réseau d’escrocs

Escroquerie à grande échelle ! La Brigade de recherches de Kaolack a frappé un gros coup au cœur d'une mafia bien organisée. Selon des informations exclusives de Seneweb, ces hommes en bleu ont mis fin aux agissements d'un dangereux gang constitué de six escrocs. Tout ce beau monde a été cueilli tôt le matin dans un village de Kahone.



Tout est parti lorsque la Br de Kaolack a enregistré une série de plaintes pour d'escroquerie via Orange Money et Wave. Ainsi, ces pandores ont mis en branle la machine judiciaire en vue de cravater les mis en cause.



Suite à d'intenses investigations, les hommes du Major Nunez sont parvenus à localiser l'un d'eux au niveau d'un village situé à Kahone. Sans tarder, les gendarmes y ont effectué une descente musclée avant de neutraliser le chef du gang Nazirou Bèye et ses lieutenants M. L. Diop, K. Bèye, A. F. Diop, D. Thiam et S. Thiam. Tous les six larrons ont été conduits à la brigade pour les besoins de l’enquête.



D'après nos sources proches du parquet, le gang de Nazirou Bèye avait fait plusieurs victimes dans différentes localités du pays. Ils ont réussi à escroquer plusieurs millions de francs. Même M. L. Diop a grugé plus de 20 millions francs Cfa, tout seul, depuis le mois de février.



D'après des sources de Seneweb, les six escrocs procédaient par plusieurs démarches frauduleuses pour rouler leurs proies dans la farine. Parfois, ils se faisaient passer pour des agents de la Sonatel pour vider les comptes Orange Money de certains clients, s’ils ne pirataient pas des comptes Wave. Leur modus operandi consistait également à appeler un employé d'une structure pour lui demander une transaction financière au nom de son patron.



La plateforme de transfert d’argent Wave et la Sonatel se sont constituées parties civiles dans cette affaire, à la suite du démantèlement du gang.



Au terme de l’enquête diligentée par la Brigade de recherches de Kaolack, les six escrocs notoires poursuivis par plusieurs charges dont l’association de malfaiteurs, l’escroquerie de service, le blanchiment de capitaux, l’usurpation de fonction ont été tous déférés hier mercredi au tribunal de grande instance du Saloum.