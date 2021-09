[Vidéo] Espace Sénégal Services de Medina Yoro Foula : symbole de l’équité territoriale

L’espace Sénégal Services de Médina Yoro Foula a démarré ses activités ce 21 septembre 2021. Le Directeur général de l’ADIE qui a fait le déplacement dans ce département de la région de Kolda a coupé le ruban en compagnie du maire de la commune, Kalidou Sy en présence de l’adjoint au préfet, Modou Samb.

A Medina Yoro Foula, l’équité territoriale est une réalité.







Du moins, en ce qui concerne le projet Smart Territoires, un des volets du programme Smart Sénégal.





C’est en effet un bâtiment flambant neuf et aux normes qui a été ouvert aux populations du département. Il est doté de commodités logistiques et technologiques au même titre que les espaces de Dakar ou encore de Kolda.

Un bijou qui a fait le bonheur de l’assistance venue participer à l’inauguration transmise en direct par la radio communautaire Médina Yoro Foula FM.





Des échanges sur les problématiques locales sont venues donner un cachet un peu plus engagé à l’événement. Acteurs de l’élevage, de l’agriculture et représentants de la jeunesse ont en effet pris part à un forum sur le thème de la digitalisation et du désenclavement de Médina Yoro Foula.







Différentes contributions riches et précises ont été recueillies lors de ce panel. Le Directeur général de l’ADIE, en guise de mot de la fin, leur a faire la promesse de transmettre leurs préoccupations à qui de droit.

Médina Yoro Foula est sans doute l’une des expériences les plus enrichissantes de cette tournée #SmartCasaTour.