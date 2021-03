Espaces Sénégal Services : le PNUD offre des équipements pour mesurer la satisfaction des usagers

Dans le cadre d’un partenariat signé le 10 janvier 2020 entre le Ministère de l’Économie Numérique et des Télécommunications (MENT) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le programme Smart Sénégal dans sa composante Smart Territoires a bénéficié d’un accompagnement de l’institution onusienne. Ainsi, plusieurs actions ont été déroulées en vue de l’opérationnalisation optimale et efficiente des Espaces Sénégal Services.





Dans ce cadre, le PNUD a octroyé pour le compte des espaces Sénégal Services, des équipements composés de bornes interactives et FeedBack Management System (FMS) en vue d’améliorer considérablement le niveau de satisfaction des usagers du service public. La cérémonie de remise officielle de ces équipements a eu lieu ce vendredi 26 février 2021 dans les locaux du PNUD, sous la présidence du Représentant résident adjoint du Programme PNUD Sénégal – Bureau pays M. El Kebir ALAOUI et du Directeur général de l’ADIE M. Cheikh BAKHOUM.





A en croire le Directeur général de l’ADIE, « les bornes interactives et les FeedBack Management System (FMS) permettront d’améliorer considérablement le niveau de satisfaction des usagers du service public. Ce dispositif répond à un besoin de collecter les données sur la satisfaction des usagers pour un traitement fiable et économique de l’information. »





En effet, grâce aux équipements qui seront installés dans 6 espaces Sénégal Services pilotes, les usagers pourront apprécier la qualité de la prestation qui leur est fournie et exprimer leur satisfaction ou insatisfaction. Cette méthodologie qui place l’usager au cœur du dispositif va davantage pousser les différents acteurs travaillant dans les espaces Sénégal Services à servir au mieux les usagers du service public.

Outre ce dispositif, le PNUD a octroyé des GPS de poche et des tablettes afin de renforcer l’unité d’acquisition et de traitement de données au niveau des Espaces « Sénégal Services ». Le Directeur général de l’ADIE, également Directeur du programme Smart Sénégal a indiqué que « ces équipements de collecte de données permettront de doter les 6 Espaces « Sénégal Services » pilotes d’un système de collecte, d’analyse et de traitement de données géographiques fiables et à jour. Les 6 départements concernés pourront être accompagnés par les Espaces « Sénégal Services » dans la mise en place d’un système d’information géographique pour la gestion de la voirie, du foncier, du patrimoine marchand, entres autres. »