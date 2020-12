Espagne/ Incendie dans un entrepôt : Un rescapé sénégalais témoigne

Incendie dans un entrepôt en Espagne

Seydou Camara, un Sénégalais d’une trentaine d’années, s’est confié à l’AFP suite à l’incendie d’un entrepôt où vivaient près de 200 migrants. Le drame s’est produit dans la ville de Badalone, en Espagne.





Seydou Camara qui vit dans cet entrepôt depuis un an et demi renseigne que les faits ont eu lieu avant 21h00. L’électricité était coupée et pendant que les migrants essayaient de la rétablir, une bougie a mis le feu à un matelas.





"J'étais sur la terrasse, au dernier étage. Quand j'ai entendu des cris, je suis entré. Je pouvais à peine respirer et on ne voyait presque rien parce qu'il n'y avait pas de lumière", narre-t-il.





Seydou a également dénoncé les conditions précaires dans lesquelles vivent les migrants.









“Nous voulons tous louer un appartement. Mais si tu n’as pas de papiers, comment peux-tu louer un appartement ? Nous sommes en situation irrégulière ici, et personne ne se soucie des migrants illégaux”, confie-t-il.