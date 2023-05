Etat d’avancement des travaux de réhabilitation de la route Mekhe - Pekesse - Thilmakha : Les travaux exécutés dans le respect des délais et normes de sécurité

Huit mois après le lancement des travaux de réhabilitation de la route Mékhé - Pékesse - Thilmakha dans le cadre du Programme Spécial de Désenclavement (PSD), force est de constater que l’état d’avancement est satisfaisant. Exécuté dans les délais, le chantier est entouré de toutes les garanties sécuritaires pour éviter les accidents.





Les travaux de réhabilitation de la route Mékhé – Pékesse – Thilmakha, d’un linéaire d’environ 42 km ont été confiés à l’entreprise SOTRACOM pour un montant de 11 886 527 261 HT et un délai contractuel de 20 mois. Il convient de souligner que la mise en œuvre a démarré de manière effective le 13 septembre 2022, à huit mois. Les services techniques de l’AGEROUTE révèlent que « Les travaux sont à un état d’avancement physique de 10% en fin mai 2023.





Mieux, « l’entreprise a mobilisé tous les moyens matériels et humains en vue de réaliser les travaux dans les délais contractuels ».