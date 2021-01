Etat d’urgence assorti d’un couvre-feu : Les Thiessois expriment leurs réserves

Les réactions sont presque les mêmes pour les populations de la capitale du rail après le décret qui rétablit l’état d’urgence accompagné d’un couvre-feu dans les régions de Dakar et Thiès. Ils se comptent par dizaines ceux-là qui estiment que ces mesures devraient être élargies à d’autres régions du pays.







Parmi ces Thiessois qui jugent inefficaces ces mesures, Amadou Diallo, étudiant en droit des affaires, rencontré au centre-ville de Thiès.





« Ces mesures ne sont pas raisonnables. Allez voir dans les véhicules de transports publics, c’est du n’importe quoi. Et puis, il y a pire dans les autres zones, pourquoi cibler Thiès et Dakar ? Cela me paraît inefficace. Peut-être que c'est le début du commencement, on ne sait pas si d’autres régions seront concernées. Attendons de voir. Mais à mon avis, il faut prendre des mesures globales de jour comme de nuit », développe-t-il.





Pour d'autres, ce sont les activités économiques qui vont en pâtir davantage.





« Je suis acteur culturel, cette décision est un coup dur pour nous. Pourtant nous espérions reprendre du poil de la bête et voilà qu’une décision inopportune vienne s’ajouter à nos problèmes économiques. Franchement je n’attendais pas cette mesure », fulmine un jeune photographe.





Ces populations interrogées, du moins certaines, ont évoqué la question de l’aide sociale. Elles attendent les autorités sur des mesures d'accompagnement comme ce fut le cas lors de la première vague de Covid 19.





Dans les réseaux sociaux ou certaines plateformes de discussions, les citoyens n’ont pas manqué de commenter cette décision concernant Dakar et Thiès.





Sur le groupe WhatsApp Allô présidence qui regroupe des centaines de Thiessois, la mesure a refroidi plus d’un.





Assane Diagne n’y est pas allé avec le dos de la cuillère pour donner son point de vue. "J'avais cru que nos autorités avaient beaucoup appris de la première vague pour éviter de prendre aujourd'hui des décisions qui ont un réel impact sur l'arrêt de la propagation de la pandémie. Mais hélas, que nenni! C'est comme si le virus ne circulait qu' entre 21 h et 6 h du matin! Alors que pendant ce temps, la maladie fait des ravages à Dakar-Plateau qui reçoit selon les autorités de cette commune, plus de 2 millions de personnes par jour et finit par devenir l'épicentre de la maladie; les marchés ne sont plus fermés à 14h et les dimanches pour saupoudrage, les cérémonies funèbres, religieuses, familiales, politiques ou même administratives sont organisées comme auparavant sans le respect des mesures barrières. Décréter l'Etat d'urgence peut-être, mais le fait que ça soit encore assorti d'un couvre feu ne me paraît pas être la meilleure solution".





Ce jeudi, un comité régional de développement est prévu sur la situation épidémiologique de la région. La rencontre se déroule à la gouvernance de Thiès.