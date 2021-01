État d’urgence : Voici les activités interdites

Le président de la République a signé le décret portant état d’urgence valable pour les régions de Dakar et Thiès. A cet effet, le ministre de l’Intérieur a sorti un arrêté pour fixer les contours de son application.Selon Antoine Diome, « toutes les réunions privées, y compris les baptêmes, les mariages, les réceptions et les manifestations religieuses » sont interdites à Dakar et Thiès. Il en est de même de toutes les réunions publiques. Sont également frappées d’interdictions les cortèges, défilés et rassemblements sur la voie publique.Les acteurs culturels qui grondaient contre cette mesure n’ont pas été entendus, puisque l’autorité a inclus les lieux de festivités dans le champ d’application des interdictions. Sont visés ici, les hôtels, bars, salles de spectacles, dancings, cafés, salons de thé, plages, salles et terrains de sport et même les marchés hebdomadaires.A noter que ces interdictions se limitent uniquement à Dakar et Thiès, selon l'arrêté.