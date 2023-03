État de santé de Sonko : le patron de Suma Assistance arrêté

Sur ordre du procureur de la République, la Sûreté urbaine (SU) a ouvert une enquête sur les informations circulant sur l’état de santé de Ousmane Sonko depuis la journée mouvementée du 16 mars. Il s’agit d’y voir clair sur les prétendus maux dont souffrirait le président de Pastef, voir si les soupçons d’empoisonnement dont il serait victime, sont fondés.



Dans le cadre de cette enquête, Dr Babacar Niang, patron de Suma Assistance, où le leader des Patriotes est hospitalisé depuis le 16 mars, a été arrêté. D’après Les Échos, qui donne l’information, il faisait l’objet d’un avis de recherche et d’arrestation. Les enquêteurs ont mis la main sur lui à Médina Ndiathbé, précise le journal.



La même source renseigne que les policiers ont convoqué et entendu Dr Ousmane Cissé. Ce dernier est présenté comme le médecin traitant de Ousmane Sonko. Ce neurologue de 39 ans officiant à l’hôpital Fann et membre de Pastef, est visible sur les images où l’on voit son leader allongé sur une table de la clinique privée Suma Assistance.



Mais face aux enquêteurs, il a précisé qu’il n’est pas le médecin traitant de Sonko qui est suivi, selon lui, par une équipe de spécialistes. Le neurologue a ajouté qu’il n’a pratiqué aucun acte médical sur le président de Pastef. La suite des investigations des policiers de la SU, avec notamment l’audition des médecins de Suma Assistance, n’a rien donné pour le moment à propos de l’état de santé du maire de Ziguinchor et sur l’identité des spécialistes qui le suivraient.