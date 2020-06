État de santé précaire : Des Femmes leaders politiques sollicitent l’élargissement de Karim Xrum Xax

L’information selon laquelle l’état de santé du détenu Karim Xrum Xax n’est pas des «meilleurs» n’a pas laissé insensible des femmes leaders politiques du Sénégal. En effet, dans un communiqué parvenu à Seneweb, le professeur Amsatou Sow Sidibé, les honorables députés Aida Mbodj et Elène Tine ainsi que la présidente Nafissatou Wade et la présidente Maimouna Bousso, lancent un cri de cœur et appellent l’autorité à élargir le rappeur de la prison.





«Nous, Femmes leaders, au delà des considérations partisanes, animées par la fibre maternelle et humaniste, sollicitons l’attention de l’autorité sur le cas du détenu Abdou Karim Gueye dit Xrum Xax. Son état de santé, déjà précaire depuis des mois, se détériore sérieusement en prison selon des sources médiatiques. Nous lançons un appel pour son élargissement», ont-elles exprimé.